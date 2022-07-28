Саудовская Аравия рекордно повысит цены на нефть

Саудовская Аравия собирается поднять цену для азиатских покупателей на нефть сорта Arab Light до рекордных значений.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Ожидается, что Эр-Рияд оценит Arab Light для Азии на уровне 10,8 доллара за баррель. И это несмотря на пессимистичные прогнозы о том, что осенью нефтяной рынок может просесть.

Сейчас баррель Arab Light стоит около 9,3 доллара. Даже повышение на 1,5 доллара оттолкнет некоторых покупателей, поскольку это сильно уменьшит их прибыль.

Трейдеры говорят, что таким способом Саудовская Аравия хочет уменьшить спрос на свою нефть.