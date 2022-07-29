Гренландия потеряла 18 млрд тонн льда

Гренландия потеряла значительную долю запасов льда из-за теплой погоды. Об этом сообщает Gizmodo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В течение нескольких дней в начале июля в Гренландии было жарко. Согласно CNN, в некоторых частях страны температура колебалась в районе 15,5 градуса, что более чем на 10 градусов превышает июльскую климатическую норму.

Эти необычно высокие температуры вызвали широкомасштабное таяние снега и льда на ледяном щите Гренландии. Всего за три дня, с 15 по 17 июля, ледяной щит потерял около 18 млрд тонн воды. Затем таяние стало еще сильнее. В период с 20 по 23 июля ледяной щит терял от 8 до 10 млрд тонн воды в день, заявил Тед Скамбос из Университета Колорадо. Тающая вода увлекала за собой массу ледниковой грязи, которую также видно на спутниковом снимке.

На прошлой неделе темпы таяния льда замедлились и приблизились к климатической норме, но этот всплеск все равно вызывает беспокойство у климатологов. Если же в Гренландии растает весь лед, уровень моря поднимется примерно на 8 метров.