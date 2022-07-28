Школа в Китае наказала ученицу за селфи, сделанное во время летних каникул, пишет Asia One. Она опубликовала его в соцсетях, нарушив школьный запрет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, школа в провинции Ляонин запрещает своим ученикам вести аккаунт в китайской соцсети WeChat. Одна из учениц нарушила это правило, опубликовав селфи во время каникул. Позже девочке пришло сообщение от учителя, в котором говорилось, что ее ждет наказание после возобновления учебного процесса.

Кроме того, в школе действуют строгие правила относительно того, как учащиеся могут получить доступ к интернету. Школьники также должны ежемесячно представлять учителям отчеты о совершенных телефонных звонках.

Сама школьница уверяет, что ее никто не предупреждал о запрете, и она не думала, что селфи вызовет столько проблем. Тем не менее эта история возмутила пользователей соцсетей, вставших на защиту девочки.

"Школа заставляет детей держаться подальше от интернета? В 2022 году", - возмущенно писали люди.