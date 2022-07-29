Принадлежащий американской The Coca-Cola Company бренд напитков Sprite изменится ради спасения планеты от кризиса пластиковых отходов. Компания откажется от фирменных зеленых бутылок и заменит их на более экологичные прозрачные, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

В классической таре для газировки содержится зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ) - его невозможно переработать для повторного использования пластика. Прозрачные бутылки, по словам специалистов, пригодны для этого.

"Отказ от красителей в бутылках улучшает качество переработанного материала. Прозрачную тару можно переработать в новые бутылки, что обеспечивает замкнутый цикл использования пластика ПЭТ", - пояснил генеральный директор R3CYCLE Джулиан Очоа. Помимо отказа от зеленых бутылок, Sprite собирается изменить свой логотип и дизайн этикетки. Однако в Coca-Cola уточнили, что классический зеленый будет присутствовать на стикерах.