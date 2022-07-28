Байден и Си Цзиньпин более двух часов говорили по телефону

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели переговоры по телефону, они продлились более двух часов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщил представитель Белого дома.

"По словам представителя Белого дома, этот разговор призван сохранить стабильность отношений, несмотря на рост напряженности из-за Тайваня", - пишет агентство Bloomberg.

Беседа двух лидеров началась в 16:33 и завершилась в 18:50 по бакинскому времени, она длилась более двух часов. Это первое общение лидеров с 18 марта.

Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби уточнял, что разговор коснется ситуации вокруг Укрины и обстановки в Индо-Тихоокенанском регионе.