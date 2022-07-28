В Дании заявили об обострении газовой войны
Энергетический аналитик из датской компании Green Power Кристиан Руне Поульсен заявил об обострении газовой войны. Как передает Day.Az, об этом сообщает TV2.
По его специалиста, цена на газ и так была слишком высокой, но за короткое время произошел очередной скачок, который приближает стоимость энергоресурсов к рекордным отметкам за всю историю.
"Это говорит о том, что газовая война снова обостряется. Разница в том, что на сей раз рынок конкретно реагирует на то, что в трубы поступает меньше газа. Прежние скачки диктовались скорее опасениями", - объяснил Поульсен.
По его словам, точную причину столь резких скачков цен за короткий промежуток всегда можно определить. В первый раз, по его словам, это произошло до начала спецоперации России на Украине, второй раз - непосредственно после ее начала, третий взлет стоимости случился после заявления "Газпрома" о сокращении поставок.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре