Ж/д вагон сошел с рельсов в России

Железнодорожный вагон грузового поезда сошел с рельсов в Челябинской области. Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Сход вагона произошел 28 июля возле станции Сатка. На данный момент правоохранители проводят проверку.

"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.