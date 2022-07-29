https://news.day.az/world/1482884.html Ж/д вагон сошел с рельсов в России - ФОТО - ВИДЕО
Ж/д вагон сошел с рельсов в России - ФОТО - ВИДЕО
Железнодорожный вагон грузового поезда сошел с рельсов в Челябинской области. Как передает Day.Az, об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
Сход вагона произошел 28 июля возле станции Сатка. На данный момент правоохранители проводят проверку.
"Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.
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