Алжир, Нигерия и Нигер договорились о строительстве Транссахарского газопровода

Алжир, Нигерия и Нигер подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возобновление работы над проектом Транссахарского газопровода. Об этом в пятницу сообщило агентство Algeria Press Service, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Подписание меморандума состоялось в ходе трехсторонней встречи, в которой принимали участие министр энергетики и шахт Алжира Мухаммед Аркаб, министр нефти Нигерии Тимипре Силва и министр нефти, энергетики и возобновляемых источников энергии Нигера Махамане Сани Махамаду.

Предполагается, что магистральный трубопровод протяженностью 4 тыс. км будет использоваться для транспортировки газа из Нигерии в Алжир. Оттуда нигерийский газ может экспортироваться в Европу по Транссредиземноморскому трубопроводу, который соединяет Алжир и Италию, или в виде сжиженного природного газа.