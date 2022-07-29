Истребитель ВВС Индии потерпел крушение, есть погибшие

Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии в четверг разбился в западном штате Раджастхан, есть двое погибших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации, учебно-тренировочный самолет индийских ВВС МиГ-21 потерпел крушение вечером в западном секторе во время тренировочного полета. Оба пилота получили несовместимые с жизнью травмы.

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования в связи с гибелью летчиков в авиакатастрофе.