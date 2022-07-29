https://news.day.az/world/1482894.html Истребитель ВВС Индии потерпел крушение, есть погибшие - ВИДЕО
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение, есть погибшие - ВИДЕО
Истребитель МиГ-21 Военно-воздушных сил Индии в четверг разбился в западном штате Раджастхан, есть двое погибших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Согласно информации, учебно-тренировочный самолет индийских ВВС МиГ-21 потерпел крушение вечером в западном секторе во время тренировочного полета. Оба пилота получили несовместимые с жизнью травмы.
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх выразил соболезнования в связи с гибелью летчиков в авиакатастрофе.
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