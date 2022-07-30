В ООН предсказали новый продовольственный кризис

Новый продовольственный кризис в мире может возникнуть из-за проблем с доступом к удобрениям.

Об этом заявила исполнительный директор Экономической комиссии ООН для Африки Вера Сонгве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В случае если доступ удобрений на мировых рынках не будет налажен, страны снова могут столкнуться с серьезным кризисом в конце 2022 года - ноябре-декабре. Во многих странах Африки и Латинской Америки сейчас посевной сезон, а дефицит удобрений повлияет на будущий урожай и обеспечение мира продовольствием", - заметила она.

По ее ожиданиям, объем урожая снизится на 10-17%.