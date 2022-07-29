https://news.day.az/world/1482906.html Пакистан, Иран и ОАЭ затопило из-за сильнейших ливней - ВИДЕО
Пакистан, Иран и ОАЭ затопило из-за сильнейших ливней - ВИДЕО
Сильнейшие тропические ливни обрушились на Азию и Ближний Восток. Крупнейшие города Пакистана в воде, в зоне подтопления - миллионы людей. Число погибших уже приблизилось к сотне, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Затопило еще и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты. Там сейчас развернули масштабную спасательную операцию, военным приходится практически вылавливать проплывающих мимо местных жителей.
Течение на улицах такой силы, что потоки воды сносят припаркованные автомобили и бьют витрины.
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