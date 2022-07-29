Ради экономии в Берлине выключили подсветку достопримечательностей

Правительство Германии начало экономить электричество и выключило подсветку у большинства достопримечательностей. Кадры передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так, местные власти подсчитали, что на освещение 200 достопримечательностей столицы уходит около 40 тысяч евро в год. Для сравнения, зарплата немецкого канцлера Олафа Шольца составляет 30 тысяч в месяц. Но, несмотря на это, экономить правительство решило именно на электричестве.

Теперь некоторые памятные места, такие как Колонна Победы, на которой стоит статуя Виктории, олицетворяющая объединение Германии, не освещены. По мнению администрации, в этом нет необходимости.

По словам корреспондента, из-за выключенной подсветки людям лучше всего в темное время суток передвигаться по столице Германии с фонариками.

А вот бундестаг, напротив, не экономит электроэнергию. Каждый вечер там проходит лазерное шоу и показ фильмов об истории парламентаризма.

Напомним, по данным издания Bild, бундестаг тратит по 12,5 тысячи евро в день на лазерные шоу, несмотря на энергокризис в стране.