Массовая эвакуация в ОАЭ

Экстренные службы Объединенных Арабских Эмиратов эвакуировали более 800 человек из ряда районов на севере страны, где сильные дожди вызвали паводки, нарушили движение на автомобильных дорогах и создали угрозу затопления жилых домов.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The National.

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий организовало спасательную операцию в эмиратах Шарджа и Фуджейра, которые больше всего пострадали от паводков. Местные власти разместили эвакуированных жителей в гостиницах и специально оборудованных пунктах временного пребывания. О возможных жертвах и пострадавших в настоящее время не сообщается.

Наряду с экстренными службами в спасательной операции принимали участие армейские подразделения и полицейские из соседних эмиратов. Для эвакуации жителей были задействованы вертолеты Национального поисково-спасательного центра.

Правительство страны распорядилось сформировать специальную комиссию, которой предстоит оценить материальный ущерб от паводков.