Великобритания переплатила за электроэнергию 5000% во время рекордной жары, импортируя ее из Бельгии из-за отсутствия российского газа. Такой информацией поделилось издание The Spectator, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сокращение поставок российского топлива также существенно ударило по немецкой экономике. The Spectator пишет, что грядущей зимой европейским государствам потребление придется сократить на 15%, чтобы "спасти" немецкую промышленность.

Выход Британии из состава Европейского союза (Brexit), пишут авторы статьи, позволил Лондону избежать столь масштабного топливного кризиса, с которым столкнулась ФРГ. Тем не менее, а материале отмечается, что жители страны все равно платят за энергию втридорога.