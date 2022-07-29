Полиция начала штрафовать французов за поливание газонов

Полицейские Франции начали следить за тем, как граждане выполняют постановление правительства об ограничении использования воды, введенном из-за засухи. Штрафы в том числе грозят и за полив газонов, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В сюжете, выпущенном телеканалом BFM, говорится о том, как полицейские приходят с инспекцией и к обычным гражданам, и к юридическим лицам.

"Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами. Экологическая полиция собирается проверить этот сад с зеленеющей лужайкой, но сегодня ограничится простым предупреждением", - говорится в материале.

Отмечается, что за одно нарушение полиция делает предупреждение, но уже при втором случае выписывает штраф.