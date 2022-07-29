В Германии экономят летом, чтобы согреться зимой

На фоне непростой ситуации с энергоснабжением в городах Германии предпринимают шаги по сокращению потребления энергии. В Кельне, в котельне этого многоквартирного дома, уже понизили температуру нагрева воды на несколько градусов. На ночь жильцы отключают бойлеры, чтобы уменьшить счета за использование воды, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Немцы понимают необходимость прибегнуть к мерам экономии, но некоторые выражают недовольство властями.

"Ну, я думаю, что наше правительство сделало себя слишком зависимым от разных стран", - говорит Пол Виланд, - "Теперь это большая проблема, с которой мы сталкиваемся. Мы зависим от них, и сейчас мы должны платить за то, что сделало наше правительство".

Рост цен на газ повлиял и на досуг. В открытом бассейне Кельна перестали нагревать воду.

Николь Метцингер, жительница Кельна: "Лично мне прохлада по душе. Я довольна, но я знаю, что многим людям такое не понравится".

В Германии ожидают дальнейшего снижения поступающего в страну объема российского природного газа.

Торстен Циммерманн, Кельнская торговая палата: "Проблема в наличии большой неопределенности относительно того, что будет дальше. Мы сильно зависим от российских энергоносителей и политических решений, принимаемых в Москве. Раньше с подобной ситуацией мы не встречались".

Приближение зимы и отопительного сезона волнуют не только жителей Германии. Граждане и других европейских стран обеспокоены перспективой предстоящих затрат на поддержание тепла в своих домах.