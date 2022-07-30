ВМС США планируют принять в свой состав более 100 беспилотных кораблей

ВМС США пополнятся беспилотными кораблями к 2045 году, пишет журнал Popular Mechanics со ссылкой на отчет ВМС США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно отчету, к 2045 году Пентагон будет располагать 523 кораблями, из которых 150 должны быть беспилотными.

Отмечается, что это позволит сохранить "глобальное господство" на фоне усиления Китая. Сейчас на вооружении Китая находятся 355 кораблей. Также к 2045 году ВМС США планируют иметь на вооружении 12 авианосцев, 96 надводных кораблей и 66 подлодок. Сейчас в составе ВМС США находятся 300 кораблей.

"Это самое большое количество кораблей за 20 лет после того, как в 2015 году оно упало до минимума после холодной войны, составлявшего 275 единиц", - пишет издание.