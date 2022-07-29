Инфляция в еврозоне побила рекорд июня

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны ускорилась в июле до 8,9%. Информацию об этом пресс-служба Евростата опубликовала на своем сайте, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Показатель в очередной раз обновил максимум за всю историю наблюдений. В июне 2022 года инфляция в еврозоне выросла до рекордных 8,6%. Это значение на 0,5% выше по сравнению с майским ростом цен.

Аналитики, которых опросил портал DailyFX, ожидали, что в июле показатель сохранится на том же уровне.

В главном статистическом агентстве Европейского союза уточнили, что в июне самую высокую инфляцию зафиксировали в Эстонии - 22%. Следом шли Литва - 20,5% и Латвия - 19,2%. Наиболее низкие показатели зафиксированы на Мальте и во Франции - 6,1% и 6,5% соответственно.

Годом ранее инфляция в еврозоне составляла всего 2,2% годовых. Показатель начал бить рекорд каждый месяц, начиная с ноября 2021 года.