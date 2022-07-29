Жительница Флориды украла щенка за 2 300 фунтов стерлингов

В США полиция разыскивает женщину, которая украла щенка стоимостью 2 300 фунтов стерлингов из зоомагазина. Об этом сообщает издание Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в Лейк-Уэрте, Флорида и попал на камеру видеонаблюдения. Неизвестная женщина, одетая в фиолетовую толстовку и белую кепку, попросила сотрудника магазина показать ей собаку - помесь пекинеса и мальтийца.

Консультант проводил американку до смотрового загона. Когда работник зоомагазина ушел, женщина схватила щенка, засунула его себе под толстовку и вынесла из здания.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются разыскать злоумышленницу и вернуть собаку зоомагазина.

"Мы просто хотим вернуть его, чтобы он был в безопасности. Это самое главное", - сказал владелец магазина.