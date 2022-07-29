https://news.day.az/world/1483084.html Восемь человек погибли из-за наводнения в США - ВИДЕО
Восемь человек погибли из-за наводнения в США - ВИДЕО
Мощное наводнение обрушилось на американскую Неваду. По улицам Лас-Вегаса сейчас практически невозможно передвигаться ни на транспорте, ни пешком - кругом вода, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Стихия затопила лучшие казино города. Ливни были такой силы, что в некоторых заведениях даже не выдержала крыша.
Но ещё хуже сейчас ситуация в восточной части США. В штате Кентукки из-за наводнения введён режим ЧС. Дома затоплены на несколько этажей вверх, дороги размыты, в зоне бедствия находятся тысячи человек.
Число жертв растёт, погибших, как минимум, 8. Сейчас спасатели ведут поиски пропавших без вести.
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