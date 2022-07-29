Восемь человек погибли из-за наводнения в США

Мощное наводнение обрушилось на американскую Неваду. По улицам Лас-Вегаса сейчас практически невозможно передвигаться ни на транспорте, ни пешком - кругом вода, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Стихия затопила лучшие казино города. Ливни были такой силы, что в некоторых заведениях даже не выдержала крыша.

Но ещё хуже сейчас ситуация в восточной части США. В штате Кентукки из-за наводнения введён режим ЧС. Дома затоплены на несколько этажей вверх, дороги размыты, в зоне бедствия находятся тысячи человек.

Число жертв растёт, погибших, как минимум, 8. Сейчас спасатели ведут поиски пропавших без вести.