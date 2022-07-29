Администрация Байдена втайне одобрила строительство участка стены на границе с Мексикой

Администрация президента США Джо Байдена втайне одобрила план завершения строительства участка пограничной стены в городе Юма, штат Аризона. Об этом пишет Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

План включает в себя ремонт четырех крупных брешей в стене, которые по-прежнему позволяют нелегальным мигрантам проникать на территорию США со стороны Мексики. Работы будут финансироваться из бюджета американского министерства национальной безопасности, хотя изначально планировалось, что затраты возьмет на себя министерство обороны США.

По данным Fox News, администрация Байдена приняла решение "обезопасить стену" на границе после того, как сенатор-демократ Марк Келли от штата Аризона призвал президента обеспечить безопасность границы. С аналогичными призывами выступили и сенаторы-республиканцы.

Трамп объявил о строительстве стены на границе с Мексикой в 2015 году в начале президентской избирательной кампании. По его задумке, "стена" должна была защитить США от проникновения нелегальных мигрантов. Возведение ограды длиной 1,1 тыс. км обошлось бюджету страны в $21 млрд.

Байден приостановил строительство сооружения в рамках отмены политики "нулевой терпимости". В результате из Мексики в США хлынул поток беженцев.