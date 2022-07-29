Британия признала ошибки при выходе из Афганистана

Министерство иностранных дел Великобритании признало ряд ошибок, допущенных им при выводе войск из Афганистана. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

МИД признал комитету по иностранным делам парламента, что действовавшая схема эвакуации афганцев, которые помогали Британии, но при этом не работали прямо на правительство, имела много недостатков. В частности, "далеко не идеально" были расставлены приоритеты во время рассмотрения заявок желающих покинуть страну. Однако предложить переселение в Британию всем, по данным МИД, не было возможностей из-за недостаточного финансирования.

Отмечается, что многие афганцы, помогавшие Великобритании до захвата власти талибами в августе 2021 года, так и не смогли получить разрешение на въезд в эту страну. При этом ряд из таких афганцев, прежде всего, работавших в сфере безопасности, находились под угрозой со стороны талибов. Правозащитники говорят о случаях казни работавших на британцев жителей. Всего право на въезд в Великобританию за год получили около 5 тыс. афганцев (вдобавок к 15 тыс. эвакуированных год назад).

Кроме того, комитет призвал объясниться замминистра иностранных дел Филипа Бартона за то, что он был в отпуске во время падения Кабула. Он выразил сожаление, что не вернулся к работе раньше. МИД признал, что в ведомстве никогда не рассматривали сценарий такого быстрого падения Кабула перед талибами.

Самолет с последними военнослужащими британской армии вылетел из кабульского аэропорта 29 августа 2021 года.