Горбатый кит чудом не перевернул рыбацкую лодку в США

Группа рыбаков, устроившая 24 июля промысел возле побережья полуострова Кейп-Код (штат Массачусетс, США) пережила столкновение с массивным обитателем водоёма, всплывшим прямо под рыбацким судном, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Один из участников экспедиции, держа в одной руке бутерброд, а в другой мобильное устройство, успел запечатлеть неожиданное всплытие огромного кита, который каким-то чудом не перевернул плавсредство.