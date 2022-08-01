https://news.day.az/world/1483107.html Дрон запечатлел свою гибель в пасти аллигатора - ВИДЕО
Дрон запечатлел свою гибель в пасти аллигатора - ВИДЕО
Владелец летающего гаджета, запечатлевая в середине июля живописные места на реке Яве (штат Токантинс, Бразилия), неожиданно лишился своего летательного аппарата, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
"Я отправился на рыбалку и управлял своим первым дроном. Появление аллигатора стало полной неожиданностью для меня и я не успел ничего сделать, когда рептилия в прыжке лишила меня беспилотника", - написал в комментарии автор видео, не уточнивший ничего о дальнейшей судьбе аллигатора и похищенного им дрона.
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