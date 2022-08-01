Дрон запечатлел свою гибель в пасти аллигатора

Владелец летающего гаджета, запечатлевая в середине июля живописные места на реке Яве (штат Токантинс, Бразилия), неожиданно лишился своего летательного аппарата, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

"Я отправился на рыбалку и управлял своим первым дроном. Появление аллигатора стало полной неожиданностью для меня и я не успел ничего сделать, когда рептилия в прыжке лишила меня беспилотника", - написал в комментарии автор видео, не уточнивший ничего о дальнейшей судьбе аллигатора и похищенного им дрона.