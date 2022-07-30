Агрессивный тюлень напал и покусал туристку на Гавайах

60-летняя учительница, проводившая отпуск со своим мужем на побережье гавайского острова Гонолулу, стала мишенью для нападения местной знаменитости - тюленя, получившего имя Рокки, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Находившийся под защитой местных зоологических организаций ластоногий представитель местной фауны атаковал туристку, плавающую возле берега пляжа.

По информации СМИ, женщине повезло и она получила царапины лица и плечей. Зоологи, просмотрев видео, снятое мужем пострадавшей, не стали штрафовать нарушительнуцу спокойствия тюленя и заявили, что она просто оказалась "не в то время, не в том месте".