https://news.day.az/world/1483109.html Агрессивный тюлень напал и покусал туристку на Гавайах - ВИДЕО
Агрессивный тюлень напал и покусал туристку на Гавайах - ВИДЕО
60-летняя учительница, проводившая отпуск со своим мужем на побережье гавайского острова Гонолулу, стала мишенью для нападения местной знаменитости - тюленя, получившего имя Рокки, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.
Находившийся под защитой местных зоологических организаций ластоногий представитель местной фауны атаковал туристку, плавающую возле берега пляжа.
По информации СМИ, женщине повезло и она получила царапины лица и плечей. Зоологи, просмотрев видео, снятое мужем пострадавшей, не стали штрафовать нарушительнуцу спокойствия тюленя и заявили, что она просто оказалась "не в то время, не в том месте".
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