В Германии предложили использовать «Северный поток-2»

В случае необходимости и нехватки газа можно использовать трубопровод "Северный поток-2". С таким предложением в беседе с ТАСС выступил глава комитета по вопросам энергетики и климата бундестага Клаус Эрнст, передает Day.Az.

"Если не будет других возможностей, неважно, по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока-2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию", - допустил такую возможность депутат.

По мнению Эрнста, вопрос обеспечения газом в данном случае должен быть вынесен за скобки украинского конфликта. Он указал, что нужно использовать все методы для обеспечения газоснабжения. Именно на этом должно сконцентрироваться немецкое правительство.

Наконец, политик допустил, что отсутствие газа может оказаться "социальной взрывчаткой" в Германии.