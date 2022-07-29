Зрелищная погоня полицейских за грабителями попала на видео в Бразилии

Жители спального района стали свидетелями съёмочного процесса боевика, когда двое преступников на мотоцикле, отстреливаясь, решили скрыться от стражей правопорядка, передает Day.Az со ссылкой на Rai77.

Судя по кадрам записи, появившейся на днях в сети, низкобюжетный фильм снимался на фоне бразильских трущоб.

Стоящие возле обочины дороги случайные прохожие запечатлевали на камеры мобильных телефонов перестрелку между злоумышленниками и полицейскими, которые производили выстрелы в воздух.