Замес на перекрёстке в России

На перекрёстке в Михайловке 54-летняя водитель за рулем кроссовера Nissan X-Trail проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Opel Astra, под управлением 30-летнего водителя. От удара Opel опрокинулся и отлетел в KIA c регистратором, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.

По информации полиции Волгограда виновата женщина на Nissan X-Trail, но на видео работающего светофора не видно.

35-летняя пассажирка автомобиля "Опель", а также 7-летний и 10-летний пассажиры автомобиля "Киа" доставлены в больницу. Установлено, что на момент аварии дети находились в салоне без детских удерживающих устройств и ремней безопасности.