https://news.day.az/world/1483121.html Замес на перекрёстке в России - ФОТО - ВИДЕО
Замес на перекрёстке в России - ФОТО - ВИДЕО
На перекрёстке в Михайловке 54-летняя водитель за рулем кроссовера Nissan X-Trail проехала на красный сигнал светофора и столкнулась с Opel Astra, под управлением 30-летнего водителя. От удара Opel опрокинулся и отлетел в KIA c регистратором, передает Day.Az со ссылкой на Fishki.
По информации полиции Волгограда виновата женщина на Nissan X-Trail, но на видео работающего светофора не видно.
35-летняя пассажирка автомобиля "Опель", а также 7-летний и 10-летний пассажиры автомобиля "Киа" доставлены в больницу. Установлено, что на момент аварии дети находились в салоне без детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
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