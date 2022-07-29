Испанцев призвали отказаться от галстуков

Председатель правительства Испании Педро Санчес призвал жителей страны отказаться от ношения галстуков ради экономии энергосбережения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На мне нет галстука. Это означает, что мы все также можем отказаться от них с энергетической точки зрения", - заявил Санчес и попросил граждан Испании перестать носить упомянутую вещь гардероба по мере возможности.

При этом премьер не объяснил, каким образом данная мера подействует на сохранение энергии. Предполагается, что отказ от галстуков поспособствует экономии в работе кондиционеров в закрытых помещениях. "Я попросил министров и всех государственных деятелей, в том числе частный сектор, если они еще не сделали этого, не использовать галстук, когда в нем нет необходимости", - пояснил он.

Санчес уточнил, что на следующей неделе правительство планирует одобрить новые срочные меры, действие которых будет направлено на сохранение энергии в Испании.