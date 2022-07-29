Водитель спас котенка из-под колес фуры на МКАДе

Водитель грузовика спас из-под колес тяжелого автомобиля на МКАДе маленького котенка. Информация об этом разлетелась по Telegram-каналам Москвы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Испуганный рыжий котенок каким-то образом смог пересечь две полосы московского кольца и чуть не угодил под колеса. Однако водитель грузовика вовремя заметил пушистого и остановился, чтобы подобрать его. Telegram-канал "Мослента" утверждает, что спасителя зовут Тимур и он оставит котенка себе.