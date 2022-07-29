На «КамАЗе» снова вводят масочный режим

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом на "КамАЗе" с 1 августа вводится масочный режим в офисах и местах скопления людей, сообщается в официальном Telegram-канале завода, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции принял решение с понедельника ввести масочный режим в офисах предприятия и местах скопления людей на производствах (проходные, столовые и т.д.). Также штаб призывает активнее проводить ревакцинацию сотрудников", - отмечается в сообщении завода.

Ввод масочного режима объясняется заботой о сохранении здоровья коллектива завода и предотвращения массовой заболеваемости. Решение принято в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 в России в целом, республике Татарстан и на самом предприятии.