https://news.day.az/world/1483142.html Лесной пожар в турецком городе Мармарис
Лесной пожар в турецком городе Мармарис
На территории турецкого города Мармарис в провинции Мугла произошел лесной пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает газета Sabah.
Было отмечено, что пожар, начавшийся в лесистой местности Ичмелера, перекинулся на территорию расположенного неподалеку отеля. Сообщается, что внутри отеля находятся люди.
Для тушения пожара задействованы группы регионального управления лесного хозяйства Мугла, 5 самолетов и 7 вертолетов.
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