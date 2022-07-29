Лесной пожар в турецком городе Мармарис

На территории турецкого города Мармарис в провинции Мугла произошел лесной пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает газета Sabah.

Было отмечено, что пожар, начавшийся в лесистой местности Ичмелера, перекинулся на территорию расположенного неподалеку отеля. Сообщается, что внутри отеля находятся люди.

Для тушения пожара задействованы группы регионального управления лесного хозяйства Мугла, 5 самолетов и 7 вертолетов.