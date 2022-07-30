США и Япония создадут центр разработки чипов нового поколения с техпроцессом 2 нанометра

США и Япония откроют исследовательский комплекс для разработки чипов с техпроцессом 2 нанометра. Об этом сообщает издание Nikkei, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С японской стороны в этом примут участие Институт исследования чипов при сотрудничестве с Токийским университетом и Институтом естественных наук. С американской стороны участвует Национальный центр полупроводниковых технологий - в его зоне ответственности будет поставка оборудования и специалистов. Целью исследования будет создания прототипа производственной линии, которую развернут до массового производства к 2025 году.

Техпроцессом в электронной промышленности называют разрешение фотолитографического оборудования. Иными словами, чем меньше техпроцесс, тем меньшего размера будут детали чипа. В свою очередь, это ведет к экономии электроэнергии и понижении тепловыделения, или же к росту производительности.

Соглашение о сотрудничестве в исследовании полупроводников планируется подписать в ходе предстоящей 29 июля встречи глав внешнеполитических и экономических ведомств Японии и США в формате "2+2" по вопросам экономики.