https://news.day.az/world/1483176.html Беседа Блинкена и Лаврова - детали переговоров
Беседа Блинкена и Лаврова - детали переговоров
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в пятницу беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Блинкен заявил, что его беседа с Лавровым была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключенными.
Блинкен заявил, что предупредил Лаврова о намерении США ввести дополнительные санкции в случае вхождения районов Украины в состав РФ.
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