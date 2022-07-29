Беседа Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провел в пятницу беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Блинкен заявил, что его беседа с Лавровым была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключенными.

Блинкен заявил, что предупредил Лаврова о намерении США ввести дополнительные санкции в случае вхождения районов Украины в состав РФ.