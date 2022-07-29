Турция закрыла Босфор

Турция закрыла движение по проливу Босфор в обоих направлениях из-за поломки судна, следовавшего из Египта в Болгарию. Как передает Day.Az, об этом сообщило "Анадолу" со ссылкой на заявление Главного управления береговой безопасности Турции.

"У 134-метрового судна Sparta, которое шло из Египта в Болгарию, отказал двигатель недалеко от моста Султана Селима Явуза. К месту происшествия направлены буксиры Kurtarma-12 и Nazim Tur. Из-за поломки движение судов по Босфору было приостановлено в обоих направлениях", - говорится в заявлении ведомства.