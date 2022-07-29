Глава МИД ФРГ поблагодарила Турцию

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала усилия Турции по поиску решения проблемы экспорта зерна с Украины. Об этом она заявила в пятницу на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня-завтра впервые за более чем пять месяцев ожидается выход из порта Одессы судна с украинским зерном. Два наших посла вместе находятся на месте, и на данный момент мы хотели бы поблагодарить Турцию за ее активное участи в этой ситуации", - отметила Бербок. "Это действительно большой шаг, который был сделан", - подчеркнула она.