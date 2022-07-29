Белый дом о возможности разговора Путина и Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Как передает Day.Az, выступление опубликовано на YouTube-канале.

"Что касается звонка или планов звонка, планов по организации звона президента президенту Путину нет", - заявила Жан-Пьер.