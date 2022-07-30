https://news.day.az/world/1483191.html Оспа обезьян добралась до ещё одной страны
Оспа обезьян добралась до ещё одной страны
Министерство здравоохранения Испании подтвердило первый в стране случай летального исхода в результате заражения оспой обезьян. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства EFE.
К настоящему времени в Испании выявлено почти 4,3 тыс. заболевших. Эксперты, с которыми консультировалась EFE, утверждают, что эпидемиологический надзор и дозы ранее полученных вакцин не могут сдержать распространение заболевания.
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