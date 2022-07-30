Пожар в Турции перекинулся на отель

Лесной пожар вспыхнул в пятницу в провинции Мугла на юго-западе Турции в районе Ичмелер недалеко от курортного города Мармарис на Эгейском море. Раздуваемое ветром пламя перекинулось на территорию отеля, который служит также школой для обучения студентов, работающих в туристическом секторе. В огне оказались и окрестности жилых массивов. Для тушения пожара задействованы группы регионального управления лесного хозяйства Муглы и противопожарная авиация - 5 самолётов и 7 вертолётов, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Во Франции префектура Жиронды cообщила в пятницу, что пожар, который сжег 7000 гектаров леса в Ла-Тест-де-Бюш в бассейне Аркашон, в настоящее время взят под контроль, но ещё не потушен.