В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения

Власти Читы ввели 30 июля режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке большая часть города оказалась затоплена, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Местные жители выложили в соцсети кадры с места. На записях видно, как люди передвигаются на лодке по затопленным дорогам.