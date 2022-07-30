https://news.day.az/world/1483214.html В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения - ВИДЕО
В Чите ввели режим ЧС из-за наводнения - ВИДЕО
Власти Читы ввели 30 июля режим ЧС. Из-за повышения уровня воды в реке большая часть города оказалась затоплена, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Местные жители выложили в соцсети кадры с места. На записях видно, как люди передвигаются на лодке по затопленным дорогам.
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