Американцев предупредили о возможном дефиците шоколада и конфет

Американская компания Hershey's, занимающаяся производством шоколада и конфет, заявила, что скоро перестанет справляться со спросом на сладости. Слова гендиректора организации Мишеля Бака цитирует ABC News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы не сможем полностью ответить на спрос", - сказал он.

По данным телеканала, дефицит шоколада и конфет может возникнуть из-за ситуации в Украине. Компании стало сложнее доставлять оборудование и ингредиенты. Труднее всего Hershey's привозить какао.

Сейчас компания боится не справиться со спросом на Хэллоуин, который отмечается в США 31 октября. По традиции, американцы на этот праздник раздают сладости детям, наряженным в различные костюмы.

Бак отметил, что Hershey's начала готовиться к Хэллоуину еще весной, поэтому у компании есть шанс обеспечить больше покупателей. Но, несмотря на это, остается риск не справиться со спросом, так как фирма не хочет жертвовать обеспечением ежедневных поставок.

В заключении телеканал привел статистику, которая показала, что Hershey's получает 10% ежегодной прибыли именно в Хэллоуин.