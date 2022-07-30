Кадры с места ДТП на Арбате в России

В распоряжении РЕН-ТВ появились кадры с места ДТП в районе Арбатской улицы, где одна из машин в результате столкновения наехала на тротуар, передает Day.Az.

Напомним, что движение по одной из полос было ограничено. На месте работают городские службы, другие обстоятельства произошедшего выясняются.