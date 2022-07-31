В США одобрили запрет продажи штурмовых винтовок

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект, запрещающий оборот и хранение автоматического огнестрельного оружия в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За принятие законопроекта проголосовали 217 конгрессменов, против - 213.

Как отмечает агентство, по большей части голоса разделились по принадлежности к партии. Так, запрет на продажу оружия поддерживает правящая Демократическая партия, при этом республиканцы выступают против.

Президент США Джо Байден приветствовал одобрение законопроекта и выразил уверенность, что инициатива положительно повлияет на снижение уровня преступности в стране. Американский президент также считает, что большинство американцев согласны с этой мерой.

В начале июня палата представителей конгресса США одобрила законопроект об ужесточении контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Инициатива предполагает принятие в США ряда мер, например, ужесточение наказаний за некоторые нарушения, касающиеся оборота огнестрельного оружия, и запрет на продажу магазинов повышенной вместимости. Отмечается, что может быть повышен минимальный возраст для покупки полуавтоматических винтовок с 18 лет до 21 года.