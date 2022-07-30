Регистратор снял момент аварии на Кубани, где погибла семья с детьми

Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края. В пятницу, 29 июля, там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

"Водитель автомобиля "Форд", двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, предварительно выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщили в МВД.

В результате аварии погибла семья с тремя детьми. По нашим данным, жертвы ДТП - бабушка, дедушка и трое внуков - 7, 11 и 13 лет.

Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.