https://news.day.az/world/1483221.html Регистратор снял момент аварии на Кубани, где погибла семья с детьми - ВИДЕО
Регистратор снял момент аварии на Кубани, где погибла семья с детьми - ВИДЕО
Видеорегистратор снял момент смертельного ДТП в Тимашевском районе Краснодарского края. В пятницу, 29 июля, там столкнулись легковой автомобиль и грузовик.
"Водитель автомобиля "Форд", двигаясь в сторону хутора Гречаная балка, предварительно выехав на полосу встречного движения, допустил столкновение с грузовым автомобилем", - сообщили в МВД.
В результате аварии погибла семья с тремя детьми. По нашим данным, жертвы ДТП - бабушка, дедушка и трое внуков - 7, 11 и 13 лет.
Сейчас на месте трагедии работают экстренные службы.
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