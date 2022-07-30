Подземный газопровод загорелся под Челябинском из-за разгерметизации

В Челябинской области устраняют последствия сильнейшего возгорания на подземном газопроводе, где произошла разгерметизация, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Началось так называемое факельное горение, из-под земли вырывалось пламя высотой больше 10 метров.

Естественно, что сбить его было практически невозможно, пожарные вспахали траншею вокруг места аварии, чтобы по сухой траве огонь не распространился дальше.

Кроме того, перекрыли задвижки на поврежденном участке, в итоге, оставалось лишь ждать, пока выгорит все топливо. На газоснабжении эта авария никак не скажется, поскольку данная ветка вспомогательная.