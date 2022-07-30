Девять человек пострадали при столкновении катера с баржей под Пермью

В Пермском крае пассажирский катер столкнулся с баржей на реке Кама. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в субботу, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на 30 июля между поселком Орел и городом Березники. Катер, перевозивший 25 человек, столкнулся с баржей, груженной лесом.

"В результате столкновения погибших нет, девять человек обратились за медицинской помощью. Один пассажир госпитализирован. После происшествия оба судна остались на плаву, катер причалил к берегу, баржа находится на фарватере", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают правоохранители. Транспортная прокуратура проводит проверку.