Краснокнижный кит запутался в сетях в Охотском море

Уникальная спасательная операция в эти минуты разворачивается в Охотском море. Всего в нескольких сотнях метров от берега в сетях запутался редкий гренландский кит. Попавшее в западню краснокнижное животное с катера заметили туристы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

О происходящем тут же сообщили учёным и зоозащитникам, которые экстренно отправились на поиски. Почти двое суток спасательная бригада не могла обнаружить кита, который из-за шума катеров перемещался вдоль островов. Найти животное помогли туристы и рыбаки. За это время он успел скинуть часть верёвок, однако полностью освободиться до сих пор не может.

Ученые говорят, что у гиганта начался стресс, он сильно напуган и уже начал уставать. Как спасти его, сейчас решают специалисты. Подходить к киту опасно - он может просто перевернуть судно. Но учёные настроены очень серьёзно, так как гренландских китов в мире насчитывается всего порядка трёхсот особей, и гибель даже одного из них ускорит исчезновение этого вида.