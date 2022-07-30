В Британии начали запрещать полив из шлангов

В графствах Гэмпшир и Айл-оф-Уайт Великобритании вводится временный запрет на использование шлангов для полива. Это делается с целью экономии воды из-за засухи, вызванной аномальной жарой, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

О решении сообщается в пресс-релизе коммунальной компании Southern Water.

Речной сток примерно на 25% меньше, чем нормальный июльский показатель. Это равнозначно потере воды, которой хватило бы на более чем 25 млн ванн, поясняется в информации. Использование водопроводных шлангов для полива садов или мытья машин будет временно запрещено. "Декоративные пруды и бассейны также не должны заполняться", - отдельно отмечается в документе.

На прошлой неделе Соединенное Королевство столкнулось с аномальной жарой. Температура во вторник побила рекорд в 38,7 градуса и достигла 40,3 градуса по Цельсию.