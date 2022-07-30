https://news.day.az/world/1483238.html Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов
Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов
Пентагон заключил контракт на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности достался компании Northrop Grumman Systems Corp. Его размер составил 3,29 миллиарда долларов. Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия составляет пять лет.
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