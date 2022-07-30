Пентагон заключил контракт на разработку ПВО на 3,3 миллиарда долларов
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Пентагон заключил контракт на разработку систем противовоздушной обороны (ПВО) на сумму 3,3 миллиарда долларов. Об этом сообщает ведомство, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что контракт на разработку, тестирование и размещение следующих систем наземного базирования средней дальности достался компании Northrop Grumman Systems Corp. Его размер составил 3,29 миллиарда долларов. Контракт рассчитан на две позиции, срок его действия составляет пять лет.