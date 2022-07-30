https://news.day.az/world/1483241.html Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд
Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд
Цены на электроэнергию в Европе достигли "рекордно высоких показателей" в июле, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex", - говорится в материале.
По данным агентства, это происходит из-за аномальной жары и перспективы зимнего дефицита газа.
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