Цены на электроэнергию в Европе побили рекорд

Цены на электроэнергию в Европе достигли "рекордно высоких показателей" в июле, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Электроэнергия в ФРГ на август торгуется на уровне €385 ($394) за мегаватт-час, что на 23% больше среднесуточного показателя за этот месяц на спотовой бирже Epex", - говорится в материале.

По данным агентства, это происходит из-за аномальной жары и перспективы зимнего дефицита газа.